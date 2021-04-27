Румыния выслала сотрудника дипмиссии РФ

Внешнеполитическое ведомство Румынии объявило персоной нон грата заместителя военного атташе посольства России в Бухаресте Алексея Гришаева. МИД республики полагает, что поведение российского дипломата несовместимо с его статусом. Этот шаг был сделан в знак солидарности с позицией Чехии. В конце прошлой недели из стран Балтии были высланы четыре сотрудника россйских дипмиссий - двоих выслала Литва, и по одному Латвия и Эстония.

Начало нового обострения отношений между странами-членам ЕС и Россией датируется 17 апреля, тогда официальная Прага заявила, что российские спецслужбы причастны к взрывам на складе боеприпасов на юго-западе Моравии в 2014 году.

Чешские правоохранители заявили, что в розыск объявлены те же лица, что и подозреваемые в отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, совершенном три года назад.

По итогам заседания Вышеградской группы было принято коммюнике, поддерживающее действия Чехии и других европейских союзников в отношении политики Москвы.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров накануне заявил следующее: "С ситуацией вокруг произошедшей на складах ещё в 2014 году детонации должен разбираться Евросоюз, поскольку все это случилось на его территории".

МИД Чехии сообщил об ограничении числа российских дипломатов в Праге: их кадровый состав будет доведен до уровня чешской дипмиссии в Москве.