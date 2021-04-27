Албания: победа партии власти

На парламентских выборах в Албании побеждает правящая Социалистическая партия во главе с премьер-министром Эди Рамой. На втором месте - главный оппонент социалистов - Демократическая партия Люльзима Баши.

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, на главной площади Тираны, собрались тысячи сторонников главы правительства. Выступая перед собравшимися, Эди Рама сказал, что его мечта - сделать Албанию чемпионом среди балканских стран в сферах туризма, энергетики и сельского хозяйства. Оппозицию Рама призвал присоединиться, как он выразился к "национальному мегапроекту".

По официальным данным, партия власти набирает 49% голосов избирателей, Демократическая партия - 39%. В законодательный орган также войдут Социалистическое движение за интеграцию и Социал-демократическая партия.

Илир Мета, президент Албании: "Мне удалось сделать так, чтобы 25 апреля было спокойным, мирным днем, без сцен насилия и с массовым участием граждан в голосовании. Хотя это казалось невыполнимой задачей, я счастлив, что этот день выборов может способствовать стабильности и развитию демократии в нашей стране".

Демократическая партия Люльзима Баши, которая заявила о своей победе сразу после завершения голосования, пока не признала поражения. Евросоюз, членом которого стремится стать Албания, призвал новый парламент и правительство и далее следовать курсу реформ и соблюдать верховенство закона.