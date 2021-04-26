Конфликт на востоке Украины привел к дефициту водных ресурсов

Группа сельских жителей сидит в небольшой палатке. Они здесь не ради удовольствия. Холодно, а из их укрытия видны только обветшавший советский дворец культуры да разбитая дорога. Суббота - и сегодня в село Орловское в Донецкой области должны привезти чистую питьевую воду.

Вода из водовоза стекает по шлангу в пластиковые бутылки. После того, как резервуар опустеет, ее не будет еще неделю.

Село находится всего в семи километрах от линии фронта на востоке Украины, где боевые столкновения не прекращаются с 2014 года. По подсчетам Управления Верховного комиссара ООН, за это время погибли 13 тысяч человек.

Орловское, как и многие другие населенные пункты, оказалось изолированным от остальной страны. У местного населения нет подключения к газу и сетям водоснабжения из-за разрушенной в результате конфликта инфраструктуры и отсутствия финансирования. Село связано с ближайшим крупным городом Мариуполем лишь одной дорогой - опасной, вдоль линии фронта.

"Каждый день мы слышим артобстрелы, - рассказывает Euronews о новой эскалации конфликта один из жителей Орловского, - Мы ощущаем в домах взрывную ударную волну. Ходят слухи, что начинается "вторая волна" войны. Все это пугает".

В Орловском есть другой источник воды - скважина. Эта вода малопригодна для потребления, но местные жители вынуждены пить ее, когда чистая вода заканчивается.

Вдоль линии соприкосновения таких сел множество. Но с проблемой водоснабжения сталкиваются и большие города. А это означает, что тысячи украинцев зависят от неправительственных организаций, которые доставляют им воду точно так же, как в Орловское.

Работники сферы водоснабжения "регулярно подвергаются нападениям"

На востоке Украины около 12 тыс. километров труб проходят непосредственно у линии фронта. Благодаря этой сети воду получают около 3,8 млн человек, проживающих между Славянском и Мариуполем, расположенных на расстоянии в 270 км друг от друга.

Некоторые села, такие как Орловское, вообще отключены от этой системы. Но из-за конфликта проблемы с водоснабжением встречаются во всех городах на данной территории.

Водопроводная система тянется с севера на юг страны и во многих местах пересекает линию соприкосновения, делая противоборствующие стороны зависимыми друг от друга. Если какой-то важный участок трубопровода выйдет из строя или подвергнется нападению, все, кто находится к югу от этой точки, останутся без воды. Это может коснуться и жителей таких крупных городов, как Донецк с населением около миллиона человек, Горловка (600 тыс. человек) и Мариуполь (430 тыс. человек).

"Ситуация здесь уникальная. Большие города сконцентрированы вокруг районов с большим количеством угля, но небольшим количеством водных ресурсов, что делает их зависимыми от воды, привозимой издалека. Для региона, где идет война, это просто ужасно", - заявил Euronews Себастьян Трюффо, глава управления водоснабжения, санитарии и гигиены Представительства ЮНИСЕФ на Украине, в чьи задачи входит обеспечение чистой водой жителей по обе стороны фронта.

Система водоснабжения часто выходит из строя, так как большинство труб и оборудования относятся к 1950-м и 1960-м гг., а боестолкновения затрудняют ремонт, объясняет Трюффо.

По оценкам ЮНИСЕФ, 60% всех труб необходимо заменить, но сделать это зачастую очень трудно, особенно в зоне военных действий: инвесторы неохотно вкладывают деньги в подобные проекты.

Количество воды, проходящей по этим трубам, примерно в 2,5 раза превышает количество воды, поступающей в Париж.

"Инфраструктура и работники сферы регулярно подвергаются нападениям, что сказывается на водоснабжении региона и лишает население права на чистую воду, - Трюффо отмечает, что за время конфликта уже погибли девять работников водоснабжения. - В некоторые районы нам удается попасть с большим трудом, а это значит, что мы не всегда можем устранить утечки".

Достигнутые в июле прошлого года договоренности о прекращении огня временно привели к улучшению ситуации, но новое обострение конфликта усиливает беспокойство экспертов.

По словам Трюффо, ЮНИСЕФ зарегистрировал 136 нападений на объекты водоснабжения и водохозяйственной инфраструктуры в 2017 году, 98 - в 2018 году, 88 - в 2019 году и 61 - в 2020 году. После прошлогоднего прекращения огня новых инцидентов практически не было: с начала 2021 года их зафиксировано четыре.

"Активная фаза конфликта затрудняет доступ в определенные районы", - Трюффо поясняет, что каждый раз водопроводчики должны получить особое разрешение обеих сторон на безопасное проведение работ вблизи линии фронта, но это не дает никаких гарантией - риск попасть под обстрел или подорваться на мине высок.

Жительница села Орловское Emil Filtenborg

"Мы боимся ремонтировать"

В регионе работают две компании, проводящие водохозяйственные работы. Среди сотрудников одной из них - "Вода Донбасса" - специалисты, проживающие по обе стороны линии соприкосновения. Фирма управляет несколькими фильтровальными станциями для очистки воды на магистральном участке трубопровода от Славянска до Мариуполя.

Максим работает на предприятии в городе Часов Яр и руководит бригадой, занимающейся ремонтом. По его словам, он несколько раз сам оказывался в опасности в зоне боевых действий. Ни он, ни его коллеги не горят желанием продолжать работу в такой обстановке.

"ОБСЕ должна обеспечивать безопасность в районе, куда направляется моя команда. Но мы все равно не чувствуем себя в безопасности и боимся ремонтировать. Мы чувствовали себя в безопасности до 2018 года, но ситуация изменилась, стабильности нет", - говорит Максим.

Рядом со станцией в городе Часов Яр стоят сервисные автомобили. Часть из них сотрудники использовать вблизи линии фронта не могут. Например, специальные грузовики: они слишком похожи на военные. Часть техники устарела, а получить запчасти становится все труднее.

"Стрельбы с обеих сторон все больше. Мне каждый день докладывают о состоянии дел. Нам необходимо починить около 30 км труб, а у нас нет на это ресурсов", - говорит Анатолий Сергеевич, директор департамента, отвечающего за 22 пункта по обе стороны фронта.

Электрощитовая на насосной станции на востоке Украины. С момента постройки в 1950-х годах она не модернизировалась. Emil Filtenborg

"Многое должно измениться"

В 2019 году ЮНИСЕФ оценила стоимость срочных ремонтных работ в 170 млн. долларов.

Сергеевич говорит, что его ведомство получает около 1,2 млн. гривен в год - примерно 43 тыс. долларов - и отмечает, что если бы не международные организации, "людям было бы очень трудно вообще достать какую-либо воду".

На другой фильтровальной станции Эдуард, возглавляющий производственный цех "Вода Донбасса", рассказывает, что с 1958 года практически ничего не изменилось. Последний ремонт здесь сделали 20 лет назад. Химическая смесительная машина - вот и все современное оборудование. Ее установку профинансировала ЮНИСЕФ.

Согласно докладу организации за 2019 год, проблемы с водоснабжением связаны еще и с большим количеством предприятий в регионе: риск загрязнения рек высок.

"Война затрудняет принятие долгосрочных решений. У компаний, занимающихся водоснабжением огромные долги перед поставщиками услуг электроснабжения. Много проблем и из-за бюрократии с обеих сторон. Сепаратисты, например, очень подозрительны и делятся с нами лишь минимальной информацией, необходимой для работы. Доступ людей к чистой воде под угрозой. Необходимо положить конфликту конец, чтобы центральная администрация занялась проблемой. Необходимы инвестиции", - говорит Трюффо.

Инна Шляхова, жительница Авдеевки Emil Filtenborg

"Пожалуйста, не прекращайте доставку воды".

Однако ресурсы ЮНИСЕФ и других доноров ограничены. Один из партнеров ЮНИСЕФ, ADRA, обеспечивает чистой питьевой водой несколько районов Авдеевки. Но в скором времени программа будет закрыта из-за нехватки средств, сообщает организация. Многие местные жители разочарованы.

"Пожалуйста, не прекращайте доставку воды", - взмолилась 85-летняя Инна Шляхова, принявшая команду Euronews за представителей ADRA.

С 2014 года агентство поставило в Авдеевку 2,5 млн. литров чистой питьевой воды.

"Нам нужна эта вода. Вода в доме тёмная, коричневая. Мы стараемся ее фильтровать, кипятить, но она не очень хорошая. Стиральная машина постоянно грязная, мыть посуду страшно. Что же с нами происходит, когда мы пьём воду из-под крана, - говорит женщина. - Я повидала немало страшных вещей за свою жизнь, но я очень боюсь, что, если они (ADRA - прим.ред.) перестанут привозить воду, война снова начнется".