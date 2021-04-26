Швейцария: снятие ограничений на фоне роста заболеваний

Террасы женевских кафе вновь заполнены людьми. На прошлой неделе власти страны решили ослабить ряд ограничений, введённых здесь четыре месяца назад. При этом в Швейцарии отмечен заметный рост числа заболеваний и медики предупреждают, что послабления могут быть связаны с серьёзным риском. Но хозяева кафе и баров приветствовали это решение.

– Мы были закрыты четыре месяца, мы ждали, и это было весьма непросто, ведь у нас высокая арендная плата, как и у всех в Женеве. Теперь мы смогли открыться, потому что у нас, к счастью, есть отличная большая терраса, но мне жаль тех, у кого террасы нет. Надеюсь, вскоре все получат разрешение.

Открываются тренажёрные залы, разрешено заниматься активными видами спорта, но проводить встречи и мероприятия в закрытых помещениях по-прежнему нельзя.

Между тем, власти в дальнейшем могут оказаться лишены права вводить подобные ограничения, поскольку усилиями местной общественности этот вопрос будет вынесен на референдум. Передаёт корреспондент Euronews Крэг Кроутер:

– Группа активистов, называющих ограничения неконституционными, заручилась достаточной поддержкой для проведения так называемого факультативного референдума, который состоится в начале лета. На нём швейцарцам предстоит решить, может ли федеральное правительство использовать чрезвычайные полномочия для продления ограничительных мер.

Министр здравоохранения страны Ален Берсе, который ранее выражал уверенность в том, что люди соблюдают необходимые меры предосторожности, позднее высказался более сдержанно:

– У нас сейчас первый из трёх этапов, когда нужно отслеживать текущую ситуацию. Число заболеваний растёт, и это не позволяет нам делать дальнейшие шаги по снятию ограничений. А первые шаги были сделаны всего несколько дней назад. Теперь нужно посмотреть, что будет дальше.

Как и в других европейских странах, основные надежды здесь связаны с вакциной. Между тем к настоящему времени лишь 16% 8-миллионного населения Швейцарии сделали хотя бы первую прививку.