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Россия

Запуск OneWeb с "Восточного"

 Павел Барсуков
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"Союз-2.1б"
"Союз-2.1б"   -   Авторское право  "Роскосмос" via AFP
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Российская ракета "Союз", стартовавшая с космодрома "Восточный", успешно вывела на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb. Теперь на орбите 182 таких аппарата — из примерно 600 запланированных.

Система OneWeb предназначена для доступа в интернет из самых удалённых районов планеты. Все её спутники выводятся на орбиту российскими "Союзами". С "Восточного" это уже второй пуск в рамках проекта. Предыдущие запуски проходили с Байконура и Куру.

Видеомонтаж • Павел Барсуков