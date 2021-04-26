Московская прокуратура приостановила деятельность "Штабов Навального" до решения по делу об экстремизме. Об этом сообщил адвокат Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Павлов. Как он отметил, в органах настаивают на том, что их участники используют интернет для "пропаганды своей деятельности, обмена информацией и привлечения новых участников" и при этом размещают "экстремистские материалы, призывы к осуществлению экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, участию в не согласованных уполномоченными органами публичных мероприятиях и др.". Прокуратура имеет право принимать подобные решения о приостановке деятельности общественных движений самостоятельно.

"По иску прокуратуры мы вынуждены приостановить деятельность региональных штабов уже сейчас. Региональные соцсети будут заморожены и максимально обезличены", - отмечает команда политика в Instagram.

В то же время соратник Навального Леонид Волков уже заявил, что юридически такого движения в принципе не существует, и данные функции выполняет "Фонд Защиты Прав Граждан". Эту организацию и ФБК (ранее внесенных в реестр СМИ-иноагентов) в прокуратуре также считают экстремистскими. Сторона обвинения требует приостановить в судебном порядке и их деятельность, а также ввести для них запрет на размещение материалов онлайн, проведение публичных мероприятий и демонстраций, участие в выборах и использование банковских вкладов.

Государство в лице прокурора Москвы и всея Черногории Дениса Попова очень четко и ясно отвечает на вопрос о том, чего боится Путин. Расследований. Митингов. Умного голосования. Posted by Леонид Волков on Monday, April 26, 2021

"Прокурор Москвы пишет, что на сайтах "Штабов Навального" размещаются экстремистские материалы. "Экстремистским" признать материал может только суд. Ни об одном решении суда, которым бы признавался бы экстремистским хотя бы один из сотен материалов, выпущенных штабами, мне не известно. Потому что ни одного такого решения нет. То есть прокурор Попов просто тупо врет в своем решении, а точнее не врет, а клевещет, - отмечает на своей странице в Facebook Волков. - Еще раз: это просто какие-то мелочи, которые иллюстрируют общую степень безумия. Бессудность, произвол, полное отсутствие попыток держаться хотя бы приблизительно в рамках закона. Почему? Ответ совершенно ясно дан в решении "суда" — чтобы не выпускали расследования, чтобы не проводили митингов, чтобы не участвовали в выборах. Любой ценой".

Ранее появилась информация о том, что деятельность данных организаций также приостановлена. Но в Мосгорсуде ее опровергли: сегодня здесь проходит первое закрытое заседание, где рассматривается иск об экстремизме. Материалам дела присвоен гриф "секретно".