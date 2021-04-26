Вспоминая Чернобыль: жители Украины несут траурную вахту

Жители Украины ранним утром в понедельник вышли почтить память трагедии Чернобыльской АЭС. С момента аварии на атомной электростанции прошло 35 лет.

В преддверии этой печальной даты в Киеве рассекретили крупный массив документов, которые касались обстановки на АЭС накануне крупнейшей техногенной катастрофы в истории ядерной энергетики.

35 лет назад четвертый реактор станции взорвался.

Общее число жертв достигло четырех тысяч человек, сюда включены и погибшие ликвидаторы, и те, кто умер от последствий облучения.

В апреле 86-го года были эвакуированы 50 тысяч человек.

После аварии возникла 30-километровая зона отчуждения, куда вошли не только территория станции и город Припять, но и десятки населенных пунктов, находившихся по соседству.