Никого нет дома? Не проблема!

Почтальон звонит один раз и оставляет посылку в квартире, даже если вас нет дома: в Австрии испытывают новые принципы доставки почты.

С помощью приложения для смартфонов почтальон открывает электронный замок и заносит посылку внутрь. Отсутсвующий в это время хозяин следит за процессом в том же приложении. Конечно, только он может дать разрешение войти в дом.

В первом этапе эксперимента участвуют несколько сотен человек — жителей Вены и её окрестностей.

Кристоф Хаймель, участник эксперимента:

"Я обычно заказываю много посылок, так что для меня очень круто, когда доставка приходит даже тогда, когда никого нет дома. Я сразу захотел участвовать в таком эксперименте, как только узнал про подобную возможность".

Но большинство людей подобный энтузиазм не разделяет. Подобные эксперименты уже проводились в США и в скандинавских странах. Выяснилось, что неудивительно — граждане не хотя пускать в дом незнакомцев в своё отсутствие, опасаясь воровства.

В Австрии решили, что к каждому адресу припишут только одного почтальона, у которого и будет электронный ключ и который лично познакомится с хозяином.

Петер Умундум, член правления Австрийской почты:

"Решения должен принимать клиент. Конечно необходимы меры безопасности, например веб-камеры — мы их будем тоже тестировать. Мы лидируем на австрийском рынке и хотим сохранить эту позицию, а для этого нужны инновации".

Из-за пандемии объёмы доставки покупок и посылок на дом заметно возросли. В Австрии рост составил более 30%. Новая система доставки должна некоторой мере способствовать и социальному дистанцированию: хозяину не придётся ни общаться с почтальоном, ни стоять в очереди в почтовом отделении. Предполагается, что в полном объёме система начнёт работать со следующего года.

Йоханнес Плешбергер, Euronews:

"Тот факт, что множество людей из-за пандемии сидят дома, привёл к тому, что всё больше посылок удаётся доставить с первой попытки. Этот успех надеются развить с помощью новых принципов доставки".