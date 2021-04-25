Албания: явного победителя на выборах нет

В Албании завершилось голосование на выборах в парламент страны. По данным экзитпола, проведенного Euronews Albania, явного победителя нет. Официальные итоги будут объявлены во вторник или среду. Явка составила 48 процентов

Правящая Социалистическая партии Албании премьер-министра Эди Рамы, которая находится у власти уже восемь лет, может получить до 71 места в парламенте. Коалиция, возглавляемая оппозиционной Демократической партией Люльзима Баши — до 65. До 8 мест набирает "Социалистическое движение за интеграцию", при потенциальном сотрудничество с этой партией оппозиция способна сформировать большинство.

Социально-экономические показатели в стране по итогам двух мандатов правящей партии ухудшились. Албания остается одним из самых бедных государств Европы. Премьер-министр Эди Рама пообещал избирателям новые проекты в сферах туризма, энергетики, сельского хозяйства и цифрового развития. Оппозиция обвиняет главу правительства в коррупции и связях с организованной преступностью.