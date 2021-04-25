Беларусь: Лукашенко подпишет декрет о передаче власти

Белорусский президент Александр Лукашенко намерен подписать декрет о переходе власти в стране в экстренной ситуации к Совету безопасности, в котором его старший сын Виктор Лукашенко играет заметную роль. Многие наблюдатели предполагают, что Лукашенко, руководящий страной с 1994 года, стремится установить политическую династию, хотя Лукашенко это отрицает.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь: "Если завтра нет президента, что? Вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу декрет в ближайшие дни, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили - назавтра Совет Безопасности будет наделен полномочиями".

Согласно действующему законодательству, если пост президента становится вакантным, обязанности главы государства исполняет премьер-министр. Однако Лукашенко заявил, что глава кабинета будет только номинальным лидером, и все решения будут приниматься Советом безопасности в составе 20 человек.

В минувшем году Лукашенко столкнулся с волной массовых протестов. Их участники призывали Лукашенко уйти в отставку. Акции начались после объявления итогов президентских выборов, которые оппозиция, а затем ЕС и США назвали сфальсифицированными. Лукашенко неоднократно заявлял, что за протестами в Беларуси стоят западные страны.