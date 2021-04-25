Растёт число жертв пожара в ковидной реанимации в Багдаде

По меньшей мере 88 человек погибли в результате пожара в больнице Багдада. Более сотни сотрудников и пациентов пострадали. По данным МВД, в субботу вечером произошёл взрыв в хранилище кислородных баллонов, после чего огонь охватил реанимацию для пациентов с COVID-19, началась паника.

В тушении участвовали около 30 пожарных расчётов, эвакуировать людей помогали местные жители. По предварительным данным минздрава, спасти удалось более 200 пациентов. Помещения двухэтажного здания полностью выгорели.

После пожара в Ираке объявлен трёхдневный траур. Премьер-министр Маустафа аль-Казыми назвал причиной трагедии халатность и бесхозяйственность. Арабские издания сообщают, что помещения были отделаны легковоспламеняющимися материалами, в больнице не было противопожарной системы, а экстренные службы поздно получили сигнал о возгорании.

В рамках расследования задержан главврач больницы. Министр здравоохранения Ирака и губернатор Багдада отправлены в отставку.