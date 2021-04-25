Гибель "Нангалы": в Индонезии обнаружили обломки подлодки

В Индонезии обнаружены обломки пропавшей в Балийском море подводной лодки "Нангала". Об этом сообщили главком Вооруженных сил Индонезии и начальник штаба ВМС республики. Находившиеся на борту судна 53 человека погибли.

Дизельная подлодка перестала выходить на связь 21 апреля. Поиски вели 18 кораблей флота и другие суда. Свою помощь Джакарте предложили многие страны, в том числе Россия, США, Германия, Франция, Индия, Турция и Австралия.

Президент Индонезии Джоко Видодо выступил со специальным видеообращением: "Народ Индонезии, глубоко опечален произошедшей трагедией и выражаем соболезнования семьям погибших. Члены этого экипажа были лучшими сыновьями нации, патриотами, которые стояли на страже суверенитета страны".

Дизельная подлодка "Нангала" принимала участие в маневрах в Балийском море. В минувшую среду рано утром экипаж должен был провести торпедные стрельбы. Однако после погружения командование учениями потеряло связь с экипажем корабля. Начальник штаба ВМС адмирал Юдо Маргоно предположил, что подлодка могла треснуть при погружении.