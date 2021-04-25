Радикализация и расстройства личности

Во Франции задержан пятый человек по делу об убийстве сотрудницы комиссариата в городе Рамбуйе. это родственник нападавшего. Ранее были задержаны отец преступника и супружеская пара, у которой он официально проживал, а также его кузен.

Прокурор республики Жан-Франсуа Рикар сообщил, что злоумышленник жаловался на проблемы с психическим здоровьем и обращался по этому поводу в больницу. "Радикализация преступника не вызывает сомнений, мы так можем говорить о ряде расстройств личности. Его отец настаивает,что сын практиковал строгую форма ислама, он также рассказал о различных нарушениях поведения, которые он заметил у сына ранее в этом году".

Выходец из Туниса, совершивший нападение, ранее не был известен правоохранительным органам Франции. В холле комиссариата Рамбуйе он нанес сотруднице полиции в штатском два удара ножом, в результате чего она умерла. Преступник был убит стражами порядка. В телефоне нападавшего были обнаружены пропагандистские исламистские материалы.

По указанию президента Франции Эммаунуэля Макрона министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен представит в среду законопроект, посвященный разведке и борьбе с терроризмом. По словам главы ведомства, за последние четыре года в стране были предотвращены 36 терактов. За этот же период было совершено 14 терактов, в результате которых погибли 25 человек.