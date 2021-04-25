Комендантский час в Германии

В Германии в более чем 300 городах и округах ужесточаются карантинные меры и вступает в силу комендантский час с 10 вечера. Соответствующий закон был принят властями страны ещё в среду. Жёсткие ограничения будут действовать минимум до конца июня: к тому моменту, как надеются в Берлине, ситуацию можно будет взять под контроль благодаря вакцинации.

"Проснись и почувствуй запах тирании: правительство лжёт тебе!", — написано на плакатах манифестантов, которые вышли на улицы Лондона. Активисты выступают против обязательного ношения масок и введения "паспортов вакцинации". В самой Великобритании при этом ограничительные меры начали смягчать около месяца назад.

В небольшом городке на северо-востоке Швейцарии около двух тысяч человек также собрались на "антикарантинную" демонстрацию, хотя в конфедерации ограничительные меры заметно мягче, чем у соседей. Полиция решила не разгонять акцию, хотя разрешения на её проведение не было.

В Италии кафе и рестораны готовятся к открытию: в понедельник они смогут принять первых посетителей впервые с прошлого лета; пока только на террасах.

В Греции ещё в субботу покупателей пустили к себе непродуктовые магазины. До этого они работали лишь на выдачу заказов. Теперь совершать покупки можно почти так же, как раньше. Кроме того, возобновили работу парикмахерские и салоны красоты. Ранее греческие эксперты в области здравоохранения посоветовали правительству продолжить снятие ограничений.