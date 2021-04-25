Президента Чехии обвиняют в разглашении гостайны из-за шпионского скандала

Спикер Сената Чехии Милош Выстрчил обвинил президента Милоша Земана в раскрытии государственной тайны об обстоятельствах дела о взрывах во Врбетице. В своём телеобращении Земан рассказал о двух основных версиях произошедшего: по его словам, наиболее вероятной причиной взрывов могло стать неосторожное обращение с боеприпасами или вмешательство агентов иностранных спецслужб.

Ранее правительство Андрея Бабиша заявило о причастности России к ЧП, назвав подозреваемыми двух предполагаемых агентов ГРУ, которых Великобритания обвиняет в применении химического оружия при отравлении в Солсбери.

Земан заявил, что информация об иностранных агентах появилась лишь в последние недели, а доказательств присутствия во Врбетице указанных россиян нет. По словам президента Чехии, если подозрения в адрес Москвы не будут подтверждены, — это станет свидетельством «игры спецслужб» и серьёзно повлияет на внутриполитическую ситуацию в стране.

Спикер Сената Чехии Милош Выстрчил заявил, что своим выступлением Земан помешал успешному расследованию взрывов во Врбетице и поставил под угрозу безопасность Чешской республики. По его словам, президент присутствовал на совещаниях со спецслужбами и явно разгласил секретные данные.

В Москве обращение Земана расценили как доказательство фальшивости обвинений в адрес российских спецслужб. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что чешский президент высказался достаточно объективно, когда все «прогибаются под позицию США».

Судя по всему, в Праге начали понимать, что, раздув на пустом месте международный скандал, пострадали, прежде всего, сами, попали в заведомо глупое положение. Вячеслав Володин спикер Госдумы

После обвинений в причастности к взрывам Чехия выслала 18 сотрудников российской дипмиссии, назвав их офицерами ГРУ и ФСБ. Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства.

МИД Чехии анонсировал высылку ещё нескольких десятков россиян, чтобы сократить штат представительства в Праге до численности чешской дипмиссии в Москве. В знак солидарности с Чехией российских дипломатов высылают Словакия, Латвия, Литва и Эстония.