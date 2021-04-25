Пашинян ушёл в техническую отставку
Правительство Армении ушло в отставку для проведения досрочных выборов. Соответствующий указ подписал президент Армен Саркисян на основании прошения премьер-министра Никола Пашиняна, который пообещал снова бороться за пост главы правительства.
Соглашение о досрочных выборах было достигнуто в ходе политических консультаций трёх парламентских фракций с президентом Армении. Чтобы реализовать эти договорённости в соответствии с Конституцией, парламент должен дважды отвергнуть кандидатуру премьер-министра, после чего его можно будет распустить.
Предполагается, что досрочные выборы помогут выйти из политического кризиса, разразившегося после завершения войны в Нагорном Карабахе. Оппозиция обвиняла премьер-министра в предательстве родины. Пашинян заявлял, что был вынужден согласиться на передачу многих районов под контроль Азербайджана, чтобы избежать ещё большей катастрофы.