Граждане Албании избирают парламент

В Албании идет голосование на выборах в Народное собрание (однопалатный парламент). На 140-мест в высшем законодательном органе республики претендуют представители 46 политических партий и трех коалиций.

Основная борьба развернется между правящей Социалистической партией Албании премьер-министра Эди Рамы и коалицией во главе с оппозиционной Демократической партией Люльзима Баши. Рама надеется, что восьмилетний опыт его партии в правительстве обеспечит ему поддержку избирателей на новый срок.

Одним из первых после открытия участков проголосовал в Тиране албанский президент Илир Мета. Партия его супруги Моники Круемади "Социалистическое движение за интеграцию", полагают аналитики, может сыграть важную роль в формировании правящей коалиции.

Главный соперник Эди Рамы - лидер Демократической партии Люльзим Баша. Оппозиция обвиняет руководство страны в коррупции и нарушениях прав избирателей: так, больным Covid-19 голосовать запретили.

Нынешние парламентские выборы являются десятыми с 1990 года, когда в Албании была введена многопартийная система