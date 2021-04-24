Crew Dragon — 2 доставил на МКС "разнообразный" экипаж

Новейший американский космический корабль Crew Dragon благополучно доставил на борт Международной космической станции новых участников 65-й долговременной экспедиции. В состав экипажа вошли астронавты NASA Шейн Кимбро и Меган Макартур, француз Тома Песке, а также Акихико Хосидэ из Японии, который будет новым командиром до окончания миссии. Песке обратил внимание на «разнообразие» сложившейся команды:

«Даже не верится, что мы здесь, на космической станции. Кое-что поменялось с моего прошлого полёта. Я вижу на борту представителей разных наций, — я никогда раньше не видел такого разнообразия на космических кораблях. Я думаю, это свидетельство успеха программы. Прошло уже двадцать лет с тех пор, как Японское, Европейское космические агентства, NASA и российские космонавты встречались в космосе. Так что это исторический момент. Не терпится начать работу на МКС, не терпится узнать, какие приключения уготованы нам».

На Международной космической станции теперь находятся 11 человек. Четверо астронавтов планируют вернуться на Землю на следующей неделе на корабле Crew Dragon, который был пристыкован к МКС прошлой осенью.

Что касается 65-й долговременной экспедиции, то она должна завершиться в октябре, её участники отправятся домой в два этапа: сначала станцию покинет бортинженер «Роскосмоса» Олег Новицкий и двое участников кратковременной экспедиции посещения, а затем и оставшиеся представители четырёх стран — США, Японии, Франции и России.