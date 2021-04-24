Беспорядки в Иерусалиме, ракеты в небе над Израилем

Израильская армия сообщает, что зафиксировала запуск более 30 ракет из сектора Газа. В ответ военные нанесли удары по предполагаемым позициям группировки ХАМАС, которая признана террористической многими странами мира.

Это произошло на фоне противостояния между палестинскими активистами и силами безопасности в Иерусалиме. Обстановка на улицах обостряется каждую ночь с начала священного для мусульман месяца Рамадан. Протестующие недовольны санитарными мерами, в частности, ограничениями на количество участников религиозных собраний. Исламистские организации и ХАМАС обвинили Израиль в нарушении статуса-кво вокруг святынь в Иерусалиме, прежде всего, мечети Аль-Акса. В результате уличных столкновений пострадали десятки людей.

После полицейской операции и серии арестов предполагаемых участников беспорядков ХАМАС объявил пятницу «Днём гнева», что обернулось новым всплеском насилия в Иерусалиме, а также антиизраильскими выступлениями в других городах и поселениях региона, прежде всего в секторе Газа.