Вакцинация под музыку

Канцлер Германии Ангела Меркель призывает искать способы сделать Европу менее зависимой от импортных медикаментов.

В то же время глава немецкого правительства не хотела бы нанести урон промышленности развивающихся стран, поставляющих лекарства в ЕС.

Ангела Меркель, канцлер Германии:

"Многие годы мы не лучшим образом заботились о европейской фармацевтической промышленности. Капитал утекал в Америку, и в США сейчас сильнейшая фармацевтика в мире, во всяком случае среди стран Запада. Поэтому они и сумели быстро нарастить производство. Я рада, что у нас тоже есть мощные предприятия в Бельгии, Голландии, Германии, а также во Франции и в Испании".

Страны ЕС стараются на этом фоне ускорить вакцинацию населения. В руководстве Евросоюза ожидают, что поставки препаратов во втором квартале этого года будут втрое выше, чем в первом. При этом около 20% этого объёма составит вакцина AstraZeneca. Большие надежды возлагают и на препарат Johnson&Johnson, хотя было признано, что и он может в редких случаях вызывать тромбоз.

В румынской Тимишоаре начали "прививочный марафон": в течение трёх дней в местном бизнес-центре укол могут получить все желающие, им не нужно заполнять формы и ждать вызова. Комплекс будет открыт, по словам организаторов, даже ночью. Пока запасы этого центра — 13 тысяч доз "Файзера". Через три недели "марафон" повторят, чтобы ввести вторую дозу.

А в столице Исландии прививочный центр утроили в большом концертном зале. Организаторы решили совместить приятное с полезным: для медицинских работников и пришедших на вакцинацию граждан играет живая музыка.