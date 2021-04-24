Климатический саммит: день второй

Президент США Джо Байден заявил, что его обрадовало предложение российского коллеги Владимира Путина о совместной работе над решением проблемы глобального потепления. В ходе своего выступления в начале второго дня работы онлайн-саммита по климату Байден отметил прогресс, достигнутый в первый день форума и сказал:

"Я весьма воодушевлён вчерашним призывом президента Путина к сотрудничеству мирового сообщества по перспективному устранению углекислого газа. Соединённые Штаты надеются на сотрудничество с Россией и другими странами в этой области. Это внушает большие надежды".

Ранее Путин на саммите по климату заявил, что российская сторона приглашает все страны подключиться к совместным научным исследованиям и сообща инвестировать в практически значимые климатические проекты.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен поделилась своим взглядом на решение глобальной проблемы климатических изменений и перспективу отказа от ископаемых углеводородов, отметив, что её страна решила прекратить добычу нефти и газа в Северном море к 2050 году:

"Сегодня в Дании больше рабочих мест в сфере производства зелёной энергии, чем в сфере получаемой от ископаемых источников, и в этом участвует частный сектор. Мы наладили климатическое партнёрство со всеми сторонами датского бизнеса. Теперь вся Дания едина в достижении нашей цели по сокращению выбросов на 70% к 2030 году".

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс призвал международное сообщество разрабатывать новые технологии для борьбы с изменением климата. Он считает, что без них победа над глобальным потеплением невозможна, и что традиционные источники энергии пользуются большей популярностью, потому что они сейчас дешевле, чем "зеленые".

Между тем сотни активистов движения "Пятницы для будущего" устроили акцию протеста в Берлине, требуя прекратить инвестиции в уголь и нефть. Они говорят, что без принятия таких мер всё, что говорится на саммите - это лишь пустые обещания. Он также обвиняют президента Байдена в том, что он не пригласил на встречу представителей стран, наиболее пострадавших от кризиса.