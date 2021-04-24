Президент США официально признал геноцид армянского народа

США официально признали геноцидом убийство армян в Османской империи в начале XX в. Таким образом президент Джо Байден выполнил свое предвыборное обещание. Предшественники Байдена на посту главы государства избегали использования этого термина.

В своем заявлении он отметил: "За десятилетия армянские мигранты обогатили США во многих отношениях, но они никогда не забывали трагическую историю, которая привела столько их предков к нашим берегам".

Анкара не признаёт факт геноцида и настаивает на том, что события 1915-1923 гг. надо рассматривать исключительно как массовое убийство в отсутствие целенаправленной политики по уничтожению армян.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что слова не могут изменить или переписать историю и позиция Байдена основана исключительно на популизме.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал решение Байдена воодушевляющим и вдохновляющим примером для всех, кто хочет вместе построить справедливое международное общество

"Мы ждали этого долгие годы, мы хотели этого еще до того, как Байден стал президентом. Обещания давали почти все — и Дональд Трамп и те, кто были до него, и мы ждали. Думаю, что теперь Турция будет бояться, потому что в этом году, или в следующем, все страны признают геноцид, все будут говорить об этом", — говорит жительница Еревана.

24 апреля в Армении и в мире вспоминают жертв геноцида. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал бороться с отрицанием геноцида армян. "Французский и армянский народы связаны навсегда", — написал он в своем "Твиттере".

Президент Турции реджеп Тайип Эрдоган в традиционном для этого дня послании армянскому патриарху в Турции сообщил, что чтит память армян погибших в Османской империи в сложных условиях периода Первой мировой войны и выразил соболезнования их внукам. Официальной реакции Эрдогана на заявление Байдена к настоящему моменту не последовало.

В Армянском национальном комитете Америки отметили, что заявление Байдена "наносит удар по столетнему препятствованию правосудию со стороны Турции".