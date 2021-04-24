В Балийском море обнаружены обломки "Нангалы"

Индонезийские спасатели обнаружили объекты, которые с большой долей вероятности являются обломками пропавшей в Балийском море дизельной подводной лодки "Нангала", на борту которой находились 53 человека. В рамках учений субмарина принимала участие в торпедных пусках в акватории Балийского моря

Пропавшая подлодка, вероятно, находится на расстоянии примерно 90 км от северного побережья острова Бали.

"Обнаружение элементов оборудования свидетельствует о появлении пробоин в корпусе подводной лодки на глубине 700-800 метров из-за высокого давления", — сообщил начальник штаба ВМС республики адмирал Юдо Маргоно.

По оценкам экспертов, субмарина могла затонуть на этой глубине. Запас кислорода для поддержания жизнедеятельности экипажа закончился в ночь на пятницу на субботу. Индонезийские ВМС потеряли связь с подлодкой в среду ночью, после того, как она приступила к погружению во время участия в учениях.