Армения: День памяти жертв геноцида

В Армении — День памяти жертв геноцида. Траурные церемонии проходят у мемориала Цицернакаберд в Ереване. Из-за пандемии большинство представителей диаспоры и иностранных гостей приехать не смогли. Исключением стала лишь делегация из Франции во главе с председателем Сената.

В МИДе Армении по случаю траурного дня заявили, что "Признание геноцида армян необходимо для их безопасности". В Ереване связали "безнаказанность за геноцид" с недавней войной, в результате которой армяне утратили контроль над большей частью Нагорного Карабаха.

Накануне вечером участники траурного факельного шествия в Ереване сожгли флаги Турции и Азербайджана.

По армянским данным, с 1915 года в Турции погибли около полутора миллионов армян. В Анкаре признают большое число жертв, но отказываются считать трагедию геноцидом.

Накануне в американских СМИ появились сообщения, что с признанием геноцида может выступить президент США Джо Байден. Сенат США признал геноцид армян в 2019 году. Но президенты страны до сих пор избегали употреблять этот термин, чтобы не осложнять отношений с Турцией, союзником по НАТО. Однако в последнее время эти отношения и так весьма напряжённые.