Албания перед выборами

В Албании в субботу — "день тишины" перед назначенными на воскресенье парламентскими выборами. В пятницу вечером ведущие партии страны провели заключительные митинги и манифестации.

На депутатские кресла претендуют более чем 1800 кандидатов из 12 партий и блоков.

Действующий премьер, социалист Эди Рама надеется, что восьмилетний опыт его партии в правительстве обеспечит ему поддержку избирателей на новый срок. Он обещает бороться с последствиями пандемии и разрушительного землетрясения.

Главным соперником главы кабинета считается лидер Демократической партии Люльзим Баша. Оппозиция обвиняет руководство страны в коррупции и нарушениях прав избирателей: так, больным Covid-19 голосовать запретили, а членам диаспоры, которые приедут на волеизъявление из-за рубежа, придется пройти двухнедельный карантин.

Избирательная кампания проходила напряжённо, не обошлось без стычек и пострадавших. В среду был застрелен сторонник правящей партии — связанный, по заявления оппозиции, с криминалом.