"Евростат": рекордное число белорусов попросили убежище в странах ЕС

Раньше Яна* никогда не интересовалась политикой, но события прошлого лета в Беларуси все изменили. Она оказалась одной из тысяч несогласных с официальным переизбранием Александра Лукашенко на пост президента.

Во время одной из демонстраций Яна сорвала маску с сотрудника ОМОНа, когда тот ударил другую девушку, лежащую на земле. Очень скоро осознав, что ее действия могут привести к длительному тюремному заключению, она вместе со своим восьмилетним сыном уехала из страны - с полупустым рюкзаком и почти без денег. Они отправились в Польшу и попросили там политического убежища.

История Яны не уникальна. Со времени президентских выборов в августе прошлого года количество белорусских искателей убежища в Европе резко возросло. С августа по декабрь 2020 года таких вынужденных мигрантов оказалось 995, тогда как за тот же период 2019 года их было всего 545.

График 1. Страны ЕС, в которых белорусы запрашивали убежище в 2020 году: около 30% вынужденных мигрантов отправились в Польшу. Далее по популярности - Германия и Франция

"Она пыталась сбежать, а он удерживал ее, зажав шею ногой".

По воспоминаниям Яны, в день, когда она отправилась на демонстрацию, ярко светило солнце. Вскоре, по ее словам, прибыло несколько минивэнов без номеров. Мужчины в балаклавах и без милицейской формы принялись задерживать протестующих.

"Один из них схватил девушку, выкрутил ей руки и бросил лицом на землю. Она пыталась сбежать, а он удерживал ее, зажав шею ногой. Я видела, как ей больно. Я понимала, что лучше ничего не делать, но все же сорвала с него маску", - рассказывает Яна.

Тюремные сроки за подобные действия стали обычным для страны явлением. В декабре 2020 года Наталью Херше, гражданку Беларуси и Швейцарии, приговорили к 2,5 годам лишения свободы за срыв балаклавы с силовика.

"Они повсюду носят балаклавы и очень боятся, что их узнают", - отмечает Яна.

Пораженная собственными действиями девушка увидела разгневанное лицо нападавшего, услышала оскорбления в свой адрес и убежала.

"Я не могу объяснить свои действия логически. Мной управлял страх, - признается она. - Кто-то может спросить, зачем я вообще пошла на акцию протеста, зная, что из-за этого у меня могут отнять ребенка. Но я не могла поступить иначе. Когда другие идут и рискуют своими семьями, я не могу оставаться в стороне".

После случившегося Яна быстро собрала все самое необходимое и пошла к подруге, где ее ждал сын. На следующее утро позвонил сосед и сказал, что дверь в квартиру девушки взломана.

"Я запаниковала, - говорит она. - Я позвонила маме, которая живет в Италии. Она посоветовала мне бежать как можно скорее. Я купила билет на ближайший автобус до Белостока на северо-востоке Польши и решила просить политического убежища".

График 2. Количество прошений об убежище от белорусов в странах ЕС в 2020 году: после августовских президентских выборов их число неуклонно растет

График 3. Изменения в статистике прошений об убежище от белорусов в странах ЕС за 2015-2020 гг.

"Я никогда не хотела уезжать из Беларуси"

Согласно докладу белорусского правозащитного центра "Вясна", с начала избирательной кампании в Беларуси за участие в демонстрациях было задержано более 30 тысяч человек. Некоторые из них были подвергнуты пыткам. Многим пришлось бежать от преследований.

"Если у людей есть время, они получают гуманитарную визу и выбирают лучший момент для выезда из Беларуси, - говорит юрист Хельсинкского фонда по правам человека в Польше Ева Осташевска-Жук. - Если же они понимают, что их уже ищет полиция, ждать больше не могут. Очень часто на границу приходит человек, у которого с собой только рюкзак. Решения принимаются очень быстро, и зачастую люди совершенно не подготовлены".

Большая часть искателей убежища отправились в Польшу. Далее по популярности - Германия и Франция. За месяцы, прошедшие после выборов, Польша получила около 405 заявлений, что в 11 раз больше, чем за тот же период 2019 года. У "Евростата" нет данных по количеству белорусов, перебравшихся на Украину, которая, как известно, также принимала беженцев.

"В случае с белорусами положительные решения принимаются очень быстро. Речь идет о политической поддержке Беларуси", - заявляет Осташевска-Жук.

"Поляки нас очень хорошо приняли, - рассказывает Яна. - Они сказали: "Не бойтесь, мы дадим вам приют". Я не ожидала, что помощи будет так много. Я готовилась к неизвестному будущему, к тому, что мы окажемся на самом дне. Но и это казалось лучшей перспективой, чем попасть в тюрьму в Беларуси".

После переезда Яну несколько раз переводили из одного лагеря для беженцев в другой. Сейчас она изучает польский язык, а ее сын ходит в школу. Она благодарна за поддержку польскому народу, но в ее голосе все еще слышна печаль.

"Я никогда не хотела уезжать из Беларуси, хотя мама и звала меня жить с ней в Италии, - говорит девушка. - Мне очень хочется вернуться к друзьям и семье, но, честно говоря, я очень боюсь человека, чью маску сорвала. Даже в случае смены правительства я боюсь его личной мести".

"Все больше белорусов приезжают и просят убежища, но, насколько я успела заметить, большинство людей не хотят всего этого. Они получают гуманитарную визу и пережидают в Польше в надежде на то, что ситуация в Беларуси изменится. Они верят, что однажды смогут вернуться назад", - отмечает Осташевска-Жук.

* Мы скрыли фамилию Яны из соображений безопасности