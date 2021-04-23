Crew Dragon-2 стартовал c космодрома на мысе Канаверал

Космический корабль Crew Dragon-2 успешно стартовал c космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Он доставит на МКС астронавтов стразу трех космических агентств. Это астронавты НАСА Меган Макартур (командир) и Шейн Кимбро (пилот), представитель Европейского космического агентства, француз Тома Песке, а также Акихико Хосидэ из Японского агентства аэрокосмических исследований. Они проведут на станции полгода и будут заниматься, прежде всего, научными экспериментами,в частности, в области микрогравитации.

С мая прошлого года SpaceX вывела на орбиту уже четыре экипажа, выполняющих задания для Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США

Корабль, используемый в нынешнем запуске, ранее был задействован при первом пилотируемом полете Crew Dragon, который был совершен в мае прошлого года. Первая ступень ракеты-носителя ранее была использована при запуске Crew Dragon в минувшем ноябре.

Накануне запуск Crew Dragon-2 был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.

Впервые к МКС будут одновременно пристыкованы сразу два Dragon: первый - Crew Dragon Resilience - прибыл на станцию в ноябре 2020 года.

До 2020 года в течение девяти лет до МКС могли долететь только российские корабли "Союз".