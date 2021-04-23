Литий раздора: парадокс энергетического перехода Европы
В отдаленных холмах региона Баррозу, на севере Португалии, Паулу Пиреш, местный пастух, беспокоится о своих овцах и их пропитании. Над этими богатыми пастбищами нависает угроза. Та что скрыта от посторонних глаз, таящаяся в этих горах, и которую вскоре собираются добывать: литий.
Эти горы - один из ключей к энергетическому переходу Европы к углеродной нейтральности: литий необходим для аккумуляторов электромобилей и возобновляемых источников энергии.
Битва за литий
Несмотря на то, что редкий металл был обнаружен примерно в 10 различных районах Португалии, мирная деревня Коваш-ду-Баррозу вскоре может стать эпицентром крупнейшего рудника такого рода в Западной Европе. В этих горах планируется добывать 200 000 тонн в год минерала, богатого литием.
Но такая идея встречает сильное сопротивление. В основе этого движения стоят Аида и Нельсон, животноводы, которые считают, что шахта под открытым небом приведет к вырубке лесов, пыли, шуму и загрязнению. Благодаря петициям, онлайн-кампаниям и протестам по всей Португалии они получили поддержку тысяч людей.
В настоящее время разработка рудника приостановлена до окончательного утверждения правительством.
Как и многие здесь, Аида и Нельсон эмоционально привязаны к этим землям, которые коллективно принадлежат сельским жителям и признаны Организацией Объединенных Наций глобальным сельскохозяйственным наследием.
По оценкам, на разработку шахты Mina do Barroso уйдет 16 лет, из которых первые два года будут посвящены планированию строительной инфраструктуры и другой логистики для начала добычи.
За шахтой стоит лондонская компания Savannah Resources. Эта горнодобывающая компания надеется начать добычу к 2023 году с ожидаемой выручкой в 1,3 миллиарда евро за весь период эксплуатации рудника.
Литиевая тенденция
"Литиевая тенденция" охватывает мир на фоне бума электромобилей, цифровых и зеленых технологий.
Австралия, Китай и Чили – крупнейшие мировые добытчики лития. И как ожидается, в ближайшие годы спрос на него резко возрастет.
По словам еврокомиссара по вопросам энергии Мароша Шефчовича, к 2050 году Европе потребуется почти в 60 раз больше лития только для электромобилей и аккумуляторов энергии.
Европейский Союз и промышленные компании хотят развивать всю цепочку создания стоимости, от добычи лития до производства аккумуляторов. К 2025 году этот рынок может стоить 250 миллиардов евро в год, и Португалия не хочет упускать такую возможность.
Но не все в Португалии в это верят. Экологические организации опасаются, что страна превратится в горнодобывающую электростанцию, превратив целые районы в открытые шахты, похожие на этот гранитный карьер.
Парадокс энергетического перехода Европы
Судьба Коваш-ду-Баррозу теперь зависит от финального решения правительства. Хотя оценка воздействия на окружающую среду была подтверждена, проект рудника еще не прошел через общественные консультации. Мэр более крупного муниципалитета Ботикаш говорит, что большинство его граждан выступают против шахты, несмотря на обещания компании создать 200 рабочих мест.
Правительство Португалии все еще может отклонить возражения против шахты, ссылаясь на национальные интересы, и лишить прав на землю местных землевладельцев.
По словам Паулу Пиреша, пастуха, Коваш-ду-Баррозу расплачивается за климатические амбиции Европы.
Паулу говорит, что если здесь когда-нибудь будут добывать литий, у него не будет другого выбора, кроме как уехать.
Деревня, которая иллюстрирует парадокс перед лицом энергетического перехода Европы, разрывая сеть устойчивых сельских сообществ во имя защиты окружающей среды.