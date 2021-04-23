Литий раздора: парадокс энергетического перехода Европы

В отдаленных холмах региона Баррозу, на севере Португалии, Паулу Пиреш, местный пастух, беспокоится о своих овцах и их пропитании. Над этими богатыми пастбищами нависает угроза. Та что скрыта от посторонних глаз, таящаяся в этих горах, и которую вскоре собираются добывать: литий.

Эти горы - один из ключей к энергетическому переходу Европы к углеродной нейтральности: литий необходим для аккумуляторов электромобилей и возобновляемых источников энергии.

Битва за литий

Несмотря на то, что редкий металл был обнаружен примерно в 10 различных районах Португалии, мирная деревня Коваш-ду-Баррозу вскоре может стать эпицентром крупнейшего рудника такого рода в Западной Европе. В этих горах планируется добывать 200 000 тонн в год минерала, богатого литием.

Но такая идея встречает сильное сопротивление. В основе этого движения стоят Аида и Нельсон, животноводы, которые считают, что шахта под открытым небом приведет к вырубке лесов, пыли, шуму и загрязнению. Благодаря петициям, онлайн-кампаниям и протестам по всей Португалии они получили поддержку тысяч людей.

Я думаю, у нас есть все права, чтобы остановить это, и мы готовы бороться до конца. Мы показали, что начали эту борьбу неспроста. Мы хотим защитить, сохранить этот образ жизни Нельсон Гомеш фермер

В настоящее время разработка рудника приостановлена до окончательного утверждения правительством.

Местное население выступает против строительства литиевой шахты Euronews

Как и многие здесь, Аида и Нельсон эмоционально привязаны к этим землям, которые коллективно принадлежат сельским жителям и признаны Организацией Объединенных Наций глобальным сельскохозяйственным наследием.

Мы с братьями здесь выросли, разводя коров, поэтому для меня это имеет еще большее значение, ведь я знаю эту местность с детства. И теперь, осознавать, что это будет уничтожено без всякой причины, только из-за идеи, для меня это очень печально. Душа рвется в клочья от мысли, что все это вокруг нас исчезнет Аида Фернандеш фермер

По оценкам, на разработку шахты Mina do Barroso уйдет 16 лет, из которых первые два года будут посвящены планированию строительной инфраструктуры и другой логистики для начала добычи.

За шахтой стоит лондонская компания Savannah Resources. Эта горнодобывающая компания надеется начать добычу к 2023 году с ожидаемой выручкой в 1,3 миллиарда евро за весь период эксплуатации рудника.

Мы разработали устойчивый проект, который будет учитывать лучшие мировые практики, и у нас есть целый ряд управленческих планов по каждому аспекту развития проекта. Если говорить о воде, то мы будем собирать воду на участке шахты и повторно ее использовать. Движение транспорта - мы собираемся вложить около 6 миллионов евро в строительство объездной дороги. И, конечно же, мы предоставим Португалии целый ряд возможностей для последующих разработок в цепочке создания стоимости лития Дэвид Арчер гендиректор Savannah Resources

Литиевая тенденция

"Литиевая тенденция" охватывает мир на фоне бума электромобилей, цифровых и зеленых технологий.

Мы импортируем литий для электромобилей. И это не устойчиво. Поэтому мы должны развивать наши собственные цепочки поставок Урсула фон дер Ляйен председатель Еврокомиссии

Австралия, Китай и Чили – крупнейшие мировые добытчики лития. И как ожидается, в ближайшие годы спрос на него резко возрастет.

По словам еврокомиссара по вопросам энергии Мароша Шефчовича, к 2050 году Европе потребуется почти в 60 раз больше лития только для электромобилей и аккумуляторов энергии.

Правительство Португалии не приняло окончательно решения по проекту рудника Euronews

Европейский Союз и промышленные компании хотят развивать всю цепочку создания стоимости, от добычи лития до производства аккумуляторов. К 2025 году этот рынок может стоить 250 миллиардов евро в год, и Португалия не хочет упускать такую возможность.

Энергетический переход - это прекрасная экономическая и промышленная возможность для страны. Мы хотим использовать наш литиевый потенциал, чтобы занять место в производственно-сбытовой цепочке важнейшего элемента декарбонизации Жуан Педру Матуш Фернандеш министр окружающей среды и климата Португалии

Но не все в Португалии в это верят. Экологические организации опасаются, что страна превратится в горнодобывающую электростанцию, превратив целые районы в открытые шахты, похожие на этот гранитный карьер.

Мы, конечно, за прекращение использования ископаемого топлива. Но нам нужно знать реальные последствия этого нового энергетического перехода. Одно из них - добыча, разведка лития. Литий будет необходим, но что будет с этими аккумуляторами и с преобразованием лития? У нас, как у экологической НПО, есть некоторые сомнения Паула Нуньеш да Силва президент Национальной ассоциации охраны природы Quercus

Парадокс энергетического перехода Европы

Судьба Коваш-ду-Баррозу теперь зависит от финального решения правительства. Хотя оценка воздействия на окружающую среду была подтверждена, проект рудника еще не прошел через общественные консультации. Мэр более крупного муниципалитета Ботикаш говорит, что большинство его граждан выступают против шахты, несмотря на обещания компании создать 200 рабочих мест.

95% населения против шахты. Потому что у нас не так много безработных. Места займут приезжие, утром они будет приезжать на фургонах и в конце дня возвращаться домой, в другие города. Это не увеличит наше благосостояние, а уничтожит другие рабочие места, которые у нас есть в сельском туризме, гастрономии и сельском хозяйств Фернанду Кейрога мэр Ботикаша

Правительство Португалии все еще может отклонить возражения против шахты, ссылаясь на национальные интересы, и лишить прав на землю местных землевладельцев.

По словам Паулу Пиреша, пастуха, Коваш-ду-Баррозу расплачивается за климатические амбиции Европы.

Я не против лития, я хочу подчеркнуть, я не против лития. Но я не сторонник того, чтобы загрязнять мою деревню и другие деревни, подобные моей, чтобы очистить большие города Паулу Пиреш пастух

Паулу говорит, что если здесь когда-нибудь будут добывать литий, у него не будет другого выбора, кроме как уехать.

Деревня, которая иллюстрирует парадокс перед лицом энергетического перехода Европы, разрывая сеть устойчивых сельских сообществ во имя защиты окружающей среды.