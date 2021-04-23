Сирийцев просят вернуться в Дамаск

Сотни людей собрались у здания парламента Дании в Копенгагене, чтобы выразить протест против решения властей страны лишать некоторых сирийских беженцев временного вида на жительство. В правительстве Дании полагают, что Дамаск и близлежащие районы стали безопасными и бежавшие оттуда сирийцы могут вернуться домой.

Решение в особенной мере затрагивает женщин, мужчины могут доказать, что на родине их заберут в армию. Фаеза Сатуф учится в мединституте. Она рассказывает: "Моя семья живет в Дании. Если я вернусь в Сирию, то у меня не будет такой защиты как здесь. Из-за того, что мой отец находится в розыске в Сирии, то меня, конечно же, сразу арестуют в аэропорту мне будут угрожать и заставят меня рассказать о его местонахождении, заставят его вернуться и тоже арестуют".

Вид на жительство отозвали уже у почти 200 сирийцев, бежавших из Дамаска. Для мигрантов организовали депортационный изолятор. Решение о возвращении должно быть добровольным, так как между Данией и Сирией разорваны дипломатические отношения и нет соглашения о репатриации.

Депутат правящей в Дании партии "Социал-демократы" и член парламентского комитета по вопрос иммиграции и интеграции Расмус Сторкланд говорит: "Наша цель заключается не в том, чтобы они жили в этих центрах долгое время. Они должны вернуться домой и могут стать полезными для своей страны, применив полученные в Дании навыки и образование".

В Дании проживают около 35 тысяч сирийских мигрантов, более половины приехали в страну после того как в Сирии началась война.

"Я знаю, что сирийцам, приехавшим сюда, сказали, что вид на жительство не будет постоянным, что они могут здесь жить до тех пор, пока Сирия вновь не станет безопасной страной. Но стала ли Сирия безопасной ? Только Дания заявляет, что это так", — говорит волонтер Международного комитета Красного Креста Герда Абильдгард.

Между тем на северо-востоке Сирии в городе Эль-Камышлы возобновились уличные бои между курдскими вооруженными отрядами и сторонниками президента Башара Асада.