Издание "Медуза" объявлено иностранным агентом в России - минюст

Российские власти объявили "Медузу" иностранным агентом. В сообщении министерства юстиции сказано, что в соответствующий реестр внесли компанию Medusa Project, зарегистрированную в Латвии. В качестве оснований ведомство ссылается на "исполнение требований действующего законодательства".

Редакция "Медуза" уже сообщила, что намерена обжаловать данное решение.

Вместе с "Медузой" в реестр иноагентов было включено "Первое антикоррупционное СМИ". Среди других СМИ, ранее попавших в данный список, "Голос Америки" и "Радио Свобода".

Согласно российскому законодательству, иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, может быть признано любое иностранное юрлицо или иностранная структура, а также физлица вне зависимости от их гражданства, "распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы", получающие финансирование из иностранных источников. Они обязаны маркировать свои материалы соответствующим образом, а также предоставлять информацию о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторских проверках. За нарушения порядка деятельности СМИ-иноагентам грозят штрафы: для физлиц - до 100 тыс. рублей (или арест на срок до 15 суток), для должностных лиц - до 200 тыс. рублей, для юридических - до 5 млн рублей.