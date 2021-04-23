Индонезия возобновила поиски пропавшей подлодки

Индонезийские спасатели возобновили в пятницу поиски пропавшей в Балийском море подводной лодки "Нангала". В настоящий момент здесь развернуты 20 кораблей, в том числе океанографическое судно с глубоководными аппаратами, сообщают местные СМИ.

"Нангала" перестала выходить на связь в среду ночью, после того как приступила к погружению в рамках учений. Предполагают, что субмарина могла затонуть на глубине от 600 до 700 метров. Запас кислорода позволит 53 членам её экипажа продержаться до субботы.

"Я прошу всех индонезийцев молиться о том, чтобы эта поисково-спасательная операция заврешилась успешно, чтобы весь экипаж KRI Nanggala 402 был найден целым и невредимым", - заявил президент страны Джоко Видодо.

Спасатели обнаружили ряд признаков, указывающих на возможное местонахождение лодки, но говорить со 100-процентной уверенностью об этом пока нельзя.

Сови корабли в район поисков направили ВМС Австралии и Сингапура. Помощь предложили США, Россия, Германия, Индия.