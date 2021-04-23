Индия: мировой антирекорд заражений снова побит

Пожар в отделении интенсивной терапии городка Вирар в самом заражённом штате Индии Махараштра стал символом эпидемического взрыва, который переживает страна. 13 пациентов с диагнозом Covid-19 погибли, оставшихся 70 перевезли в близлежащие больницы. В среду в другой больнице штата произошла утечка кислорода, которая привела к гибели 22 пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Накануне в Индии был зарегистрирован абсолютный рекорд заражений коронавирусом с начала пандемии - 315 тысяч человек. Минувшие сутки оставили этот антирекорд позади: министерство здравоохранения сообщило в пятницу о 332 730 инфицированных. Общее число заразившихся в Индии 16 263 695, всего четыре дня назад их было на миллион меньше.

Жертвами Covid-19 стали за сутки 2 263 человек. Виновник сложившейся ситуации - индийский штамм коронавируса, который инфекционисты назвали "двойным мутантом" из-за измнения генома вируса в двух местах по сравнению с уханьским вариантом.

"Этот штамм распространяется молниеносно, - говорит Авдхут Бодамват, глава отделения интенсивной терапии города Пуна. - К нам поступает всё больше молодых пациентов в возрасте от 25 до 45 лет, в критическом состоянии".

Больницы в крупнейших городах Индии заполнены почти на 80%, сообщается о нехватке кислорода для ИВЛ, крематории с трудом справляются с нагрузкой. Правительство Индии изучает вопрос об использовании самолетов военно-транспортной авиации для доставки из-за рубежа баллонов для остро необходимого жидкого медицинского кислорода.