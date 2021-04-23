Франция: сотрудницу полиции зарезали на рабочем месте

Франция потрясена убийством сотрудницы полиции. Расследованием обстоятельств произошедшего занимается национальная антитеррористическая прокуратура.

В пятницу днем в городе Рамбуйе, вооруженный ножом мужчина нанес служащей комиссариата два удара в область шеи. От полученных ранений 49-летняя женщина умерла на месте. У погибшей остались двое детей - 13-ти и 18-ти лет.

Подозреваемого при задержании ранили. Позже он скончался. По словам очевидцев, во время нападения злоумышленник кричал: "Аллаху акбар".

На место ЧП прибыли глава МВД Жеральд Дарманен и премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Жан Кастекс, премьер-министр Франции: "Я приехал сюда с министром внутренних дел, чтобы поддержать после всего случившегося полицейских и сотрудников комиссариата Рамбуйе. Я хотел бы сказать всем французам, что наша решимость бороться с терроризмом во всех его формах остается неизменной".

Нападение, как сообщается, совершил - 36-летний выходец из Туниса, который недавно переехал в Рамбуйе и работал курьером. У мужчины был временный вид на жительство во Франции, истекавший в декабре нынешнего года.

Префектам департаментов и регионов отдано распоряжение усилить охрану комиссариатов полиции и казарм жандармерии.