Российский оппозиционер Алексей Навальный прекратил голодовку: по его словам, к нему стали допускать независимых медиков - его "дважды обследовал консилиум гражданских врачей". Соответствующий пост от его имени размещен в соцсетях.

Так, в своем Instagram политик поблагодарил сторонников за поддержку - в частности, тех из них, что в знак солидарности также объявили голодовку. Среди них - представители ассоциации "Матери Беслана", которые, в частности, добиваются объективного расследования террористического акта в 1—3 сентября 2004 года. По словам Навального, это повлияло на решение отказаться от голодовки, которую он начал 31 марта.

- По правилам это (выход из голодовки - прим.ред.) займет те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее, - сообщает он.

Политик добавляет, что, взглянув на результаты его последних анализов, независимые врачи отметили, что "через минимальное время лечить будет некого". Накануне медики заявили, что "дальнейшее голодание может привести к смерти" пациента.

Навальный заявил об отказе от приема пищи 31 марта в знак протеста против недопуска к нему независимых врачей. Он жаловался на сильные боли в спине и ноге и отсутствие качественного лечения.

Ранее действующая уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова отмечала, что Навального, находящегося во Владимирской областной больнице для осуждённых, 20 апреля посещали врачи, и что серьёзных рисков для его здоровья нет.

21 апреля в ряде городов страны и за границей прошли несогласованные манифестации в его поддержку.