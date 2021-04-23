Албания в преддверии выборов

Албания в воскресенье обновит состав парламента. Во всеобщих выборах принимают участие 12 партий и 8 независимых кандидатов. Во время избирательной кампании напряжённость между соперничающими политическими силами зачастую перерастала в насилие. В ходе стычек пострадали несколько человек, в том числе один полицейский. В среду в городе Эльбасан был застрелен сторонник партии власти Пьер Джувани. Оппозиция обвиняла его в связях с криминальными структурами и преследовании политических противников.

Премьер-министр-социалист Эди Рама надеется, что восьмилетний опыт его партии в правительстве обеспечит ему поддержку избирателей на новый срок:

"Я уверен, что 25 апреля Албания оценит по достоинству нашу борьбу с двумя серьёзнейшими вызовами: последствиями землетрясения и пандемии. Мы шаг за шагом продвигаемся вперёд".

Оппозиция обвиняер власти в запугивании и попытках подкупа избирателей. Главный соперник Рамы, лидер Демократической партии Люльзим Баша подчеркнул необходимость перемен в стране, пообещав завершить процесс вступления Албании в Евросоюз.

"Ещё четыре года, подобные предыдущим восьми, неприемлемы для любого албанца. Люди, которые хотят, чтобы Албания была в ЕС, знают, что это может стать и станет реальностью только путём голосования за перемены".

Демократическая партия Баши идёт на выборы в коалиции с дргуими оппозиционными силами, в том числе Социалистическим движением за интеграцию. Лидер этой партии Моника Кримади считает одной из первостепенных задач борьбу с оттоком молодёжи из страны.

"У нас происходит депопуляция, молодые люди уезжают из страны. С этим невозможно бороться просто словами: нужны незамедлительные действия, нужно приложить к этому усилия, всё обдумать, новое правительство должно выработать план, чтобы вернуть наших девушек и юношей".

Кампания характеризовалась ожесточённой риторикой, партии обвиняли друг друга в отсутствии прогресса, повседневные проблемы албанцев остаются в основном нерешёнными.

Джой Займи, Euronews:

"Тот, кто победит на этих выборах, столкнётся с проблемами. Восстановление после пандемии, безработица, консолидация институтов и создание сильной судебной системы для борьбы с коррупцией - вот лишь некоторые из основных проблем, которые новое правительство должно будет решить, чтобы приблизить страну на шаг ближе к Европейскому Союзу".