Подиумы Парижа и Милана пестрят самыми известными на весь мир именами. Отличительной чертой недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia (MBFW Russia), которая проходит в Москве с 19 по 24 апреля, стало обилие молодых талантов.

В этом году в российскую столицу приехали дизайнеры из 20 стран мира, включая бренды из Южной Кореи, Мексики, Великобритании и Нигерии. "Мы сделали из Москвы хаб для таких дешевых дизайнерских марок, которые интересны в своей самобытности, создают необычную моду, интересный контент и имеют большой потенциал", - сказал Euronews президент Национальной палаты моды Александр Шумский.

По его словам, именно новые имена делают российскую Неделю моды интересной. Тем временем, каждая страна, организовывая неделю моды, стремится подчеркнуть местные таланты. Мы выбрали для вас четырех самых интересных и необычных российских дизайнеров.

Sasha Gapanovich: "Основа моей одежды - многослойность"

Кто сказал, что зимняя одежда не может быть ультрамодной? В одежде Sasha Gapanovich присутствуют ностальгические, винтажные ноты и русские мотивы. Дизайнер бренда с большой любовью относится к смешению цветов, принтов, больших форм и объемов.

Показ Sasha Gapanovich на Mercedes-Benz Fashion Week Russia 1 2 Sasha Gapanovich runway show. Mercedes-Benz Fashion Week Moscow 1 2 Sasha Gapanovich runway show. MBFW Moscow 1 2 Sasha Gapanovich runway show. MBFW Moscow 1 2 Sasha Gapanovich runway show. MBFW Moscow 1 2 Sasha Gapanovich runway show. MBFW Moscow 1 2 Sasha Gapanovich runway show MBFW Moscow 1 2 Sasha Gapanovich runway show MBFW Moscow 1 2 Sasha Gapanovich runway show. MBFW Moscow 1 2 Sasha Gapanovich runway show. MBFW Moscow

Александра Гапанович, дизайнер:

Я родом из Мурманска, и мой бренд с Крайнего Севера. Я там живу и занимаюсь этим уже около 20 лет. Мой бренд существует с 2012 года, но переродился он только два года назад. Во время пандемии у меня произошло переосознание своей концепции. Я глубже изучила себя как дизайнера и в результате сделала эту коллекцию.

Основа моей одежды - многослойность, потому что мы находимся в таком климате, где очень холодно, и у тебя может быть 150 одежек. У меня под платьями надеты свитера очень теплые, колготки. Это обусловлено тем местом, где я родилась.

Это мой первый показ в рамках Mercedez-Benz Fashion Week Russia. Мне посчастливилось получить грант, я очень очень благодарна, что они меня заметили и пригласили. Раньше у меня были показы в рамках моего региона.

Gerda Irene: "У моей одежды нет пола"

Молодая марка москвички Ирины Герды Gerda Irene объединяет винтаж и современность. "UGLY-бунт" - так называют себя создатели бренда.

Вдохновением для коллекции, показанной на Mercedes-Benz Fashion Week в Москве, стало искусство эпохи Возрождения и 60-е.

Показ Gerda Irene на Mercedes-Benz Fashion Week Russia 1 2 Courtesy Mercedes-Benz Fashion Week 1 2 Пресс-служба MBFW 1 2 Gerda Irere runway show at Mercedes-Benz Fashion Week Moscow. Courtesy Mercedes-Benz Fashion Week Moscow 1 2 Gerda Irene runway show at Mercedes-Benz Fashion Week Moscow. Courtesy Mercedes-Benz Fashion Week Moscow 1 2 Gerda Irene runway show at Mercedes-Benz Fashion Week Moscow. Courtesy Anastasia Gerasimova 1 2 Courtesy Anastasia Gerasimova 1 2 Gerda Irene runway show. Courtesy Anastasia Gerasimova 1 2 Gerda Irene show backstage. Courtesy Anastasia Gerasimova 1 2 Gerda Irene runway show backstage. Courtesy Anastasia Gerasimova 1 2 Gerda Irene runway show backstage. Courtesy Anastasia Gerasimova 1 2 Gerda Irene show backstage. Courtesy Anastasia Gerasimova

Ирина Герда, дизайнер марки Gerda Irene: Я самоучка. Полтора года я шила только руками, смотрела разные видео, мастер классы. Потом меня заметила организация Fashion For All Foundation в Нью-Йорке.

Мы работаем с античными материалами. Я перешиваю старинные вещи, ковры. Также я работаю с переработкой пластиковых пакетов, из которых я делаю шляпы.

Моя одежда абсолютно для всех. У нее нет пола, и мне это нравится. Люди, которые ее носят, понимают свою ответственность перед заботой о нашей планете.

Меня очень волнуют проблемы экологии. Хочу чтобы люди относились ответственно к окружающей среде. Я против fast fashion. Моя коллекция выпускается только в единичном экземпляре, всего двадцать луков. Мы никогда не повторяемся, чтобы люди больше ценили одежду и не захламляли мир. У нас в команде есть женщина, которая делает ткань полностью ручной работы. Это более экологично.

о5о: "Соединяя современность и историю, я создаю будущность"

Российский бренд о5о был основан в 2016 году. 31-летний дизайнер Мария Саввина из Якутска говорит, что вдохновляется традиционной якутской одеждой, чтобы создавать вещи, "которые не относятся ни к прошлому, ни к настоящему, но и не к будущему".

В своей работе Саввина исследует проблемы окружающей среды и инклюзивность. Для MBFW Russia дизайнер создала коллекцию с элементами zero waste и с апсайклинга.

Лукбук бренда о5о 1 2 Courtesy o5o Courtesy o5o 1 2 Courtesy o5o Courtesy o5o 1 2 Courtesy o5o Courtesy o5o 1 2 Courtesy o5o Courtesy o5o 1 2 Courtesy o5o Courtesy o5o 1 2 Courtesy o5o Courtesy o5o 1 2 Courtesy o5o Courtesy o5o 1 2 Courtesy o5o Courtesy o5o 1 2 Courtesy o5o Courtesy o5o 1 2 Courtesy o5o Courtesy o5o 1 2 Courtesy o5o Courtesy o5o 1 2 Courtesy o5o Courtesy o5o

Мария Саввина, дизайнер о5о:

Коллекция, которую я показываю на Mercedez-Benz, в переводе с якутского это означает "мусор", "старье". Это в первую очерель ностальгия по 2000-м. Одежда как искусство. Я взяла вещи 2000-х годов, которые лежали на складе, и переработала их в новые вещи. Соединяя современность и историю, я создаю будущность. Ощущение ностальгии по тому, чего никогда не было. Какие-то элементы тебе знакомы, но ты не воспринимаешь их, как знакомые вещи. Они все равно новые.

_В этом показе мои модели - исключительно квир-персоны. Мой бренд инклюзивный. Я стараюсь выбирать разных моделей, вне зависимости от пола, физических данных, внешности, происхождения. _

Я основываюсь не только на якутских силуэтах, но я их всегда вплетаю в свою одежду, так как это мой бэкграунд, моя родина, место, где я выросла. Своей одеждой я пытаюсь передать какой-то смысл.

Мои вещи единичные и уникальные. Практически все я делаю сама. Мой бренд - это я. Меня всегда беспокоило, что индустрия моды является второй самой загрязняющей в мире. Закрывать на это глаза невозможно. Я попыталась понять, как можно сделать так, чтобы после меня, после моего производства осталось как можно меньше мусора? Для меня это челлендж: как можно сделать одежду красивой, но, допустим, использовать остатки выступов одежды как декоративные элементы?

1377: "Мужская одежда не отвлекает от человека"

Создатель бренда, жительница Волгограда Александра Журина говорит, что пришла в мир моды около 30 лет назад, но только во время кризиса, вызванного пандемией сумела переосмыслить свою работу и создать успешную марку мужской одежды.

Генератором коллекции "0,10", показанной на Mercedes-Benz Fashion Week Russia послужил советский авангард 20-x-30-х годов ХХ века.

Показ 1377 на Mercedes-Benz Fashion Week Russia 1 2 1377 catwalk and MBFW Moscow. MBFW Moscow 1 2 1377 catwalk and MBFW Moscow. MBFW Moscow 1 2 1377 catwalk and MBFW Moscow. MBFW Moscow 1 2 1377 catwalk and MBFW Moscow. MBFW Moscow 1 2 1377 catwalk and MBFW Moscow. MBFW Moscow 1 2 1377 catwalk and MBFW Moscow. MBFW Moscow 1 2 1377 catwalk and MBFW Moscow. MBFW Moscow

Александра Журина, дизайнер 1377:

Мое становление, становление характера, привычек потребления, отношение к одежде формировалось в 1980-е годы. Тогда тотально ничего не было. Люди ходили просто одинаковые. Я помню этот кошмар. Именно тогда я решила стать белой вороной.

И сейчас все люди одинаково одеваются и мне это не нравится. Каждый человек настолько индивидуум, что хочется выделить его из толпы. Я делаю мужскую одежду, потому что она более строгая и не отвлекает от человека.

Коллекция для Mercedes-Benz Fashion Week была создана под влиянием супрематизма. Вещи несут заряд энергии. Это не просто куртка, а куртка с каким-то художественным смыслом. Я постаралась перенести то, что видела на фарфоровых тарелках Николая Суэтина или агитационных принтах Елизаветы Никитиной. Это все дало толчок очень странным вещам, но они говорят сами за себя.