Румыния: сжигать мусор, чтобы выжить

Мусор можно найти повсюду в румынском городе Видра. Для живущих здесь цыганских семей он - единственное средство заработка.

Сжигая все, что можно обнаружить в соседних полях (от компьютеров до шин и электрических кабелей), жители Видры извлекают металл, который затем продают. Качество воздуха оставляет желать лучшего.

"Это большая проблема, - говорит Октавиан Берчану, глава агентства по охране окружающей среды. - Они сжигают кабели, чтобы получить металл, металлический сердечник. Чёрный дым здесь везде, ветер разносит вредные частицы на десятки километров".

Как и многие другие жители Видры, 34-летний Михай Брату едва сводит концы с концами. В местных трущобах нет канализации, проточной воды. Правозищитники называют это место "социальной чёрной дырой".

"Мы стараемся зарабатывать на жизнь, как можем, - говорит он, - как можем кормим своих детей. Собираем металлолом, чтобы продать его людям, которые хотят купить. Мы - бедные люди"...

За незаконной торговлей металлами, по мнению обозревателей, стоит румынская мафия. Бедственное положение общины также объясняется равнодушием местных властей и федеральных политиков.