Франция: за общественным порядком следит небесная полиция

Французская полиция, после всплеска уличного насилия в Париже, все чаще использует воздушное наблюдение. В самолете без опознавательных знаков находится группа стражей порядка. На высоте пятисот метров самолет облетает так называемые чувствительные зоны Иль-де-Франс. Подобные операции позволяют в срочном порядке отправлять не места инцидентов сотрудников правопорядка. Буквально несколько дней назад "небесная полиция" заметила подозрительное скопление людей в Савиньи-сюр-Орж, что позволило избежать драки между конкурирующими бандами.

"Мы увидели, как собрались 25-30 человек. Группа очень быстро передвигалась. В руках у людей были предметы, похожие на бейсбольные биты, и сабли. Полиция своевременно вмешалась. Обошлось без погибших и пострадавших Это была хорошая операция ", - рассказал участник авиаотряда.

По данным МВФ Франции, в минувшем году число столкновений между бандами возросло на 25%. Воздушное наблюдение, уверены в полиции, позволяет повысить эффективность работы полиции за счет лучшего распределения персонала на местах.