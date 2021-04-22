Чернобыль: природа берёт своё

Тридцать пять спустя после аварии на Чернобыльской АЭС здесь, на территории радиационно биологического биосферного заповедника, постепенно возрождается жизнь.

Зона отчуждения буквально превратилась в исследовательский полигон для ученых, интересующихся тем, как радиация повлияла на флору и фауну на этой территории, и в каком состоянии сейчас находится экосистема Украинского Полесья. Биолог Денис Вишневский приехал на работу в Чернобыль двадцать лет назад, чтобы наблюдать за процессом восстановлением дикой природы. В заповеднике обитает множество животных, включая оленей, лосей и кабанов.

Денис Вишневский, биолог, Чернобыльский заповедник: "Маленькое событие... Сегодня мы выпустили бобра. Мы используем эту зону как резервуар для сохранения биоразнообразия. На этой же территории (здесь широкая система мелиоративных каналов) мы планируем начать проект по восстановлению естественного водного режима".

По словам ученого, повышенный уровень радиации в этом районе, похоже не оказал критического воздействия на диких животных. Их число , из-за отсутствия человеческой деятельности, увеличилось, что фиксируют установленные фотоловушки.