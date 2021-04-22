Байден собирает саммит по климату

Двухдневный виртуальный саммит по климату собирает в четверг президент США. На него приглашены лидеры 40 государств, в том числе Китая, России, Индии, а также папа Франциск.

Заняв 20 января пост 46-го главы Белого дома, Джо Байден среди первых подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату. Как подчеркнула пресс-секретарь Белого дома, саммит организован в первые 100 дней президентства Байдена, поскольку это его приоритет: "Послание, которое президент хотел бы направить стране и миру в целом, заключается в следующем: мы столкнулись с серьезнейшим климатическим кризисом и, как страна со значительным объёмом выбросов CO2, собираем крупнейшие экономики мира, чтобы обсудить это".

Вашингтон намерен взять на себя амбициозные обязательства: сократить объём выбросов углекислого газа на 50% к 2030 году по сравнению с уровнем 2005-го.

Накануне Евросоюз представил ещё более амбициозную цель: сократить показатель выбросов СО2 на 55% к 2030-му по сравнению с уровнем 1990 года.

"В области защиты климата США нельзя назвать нашим старшим братом, - говорит Ютте Гутланд, докладчик Европарламента по климату. - Мы - Евросоюз - его старший брат или старшая сестра. Они должны вдохновляться нашим примером, всем тем, чего нам уже удалось достичь".

О необходимости адаптации экономики к требованиям защитников климата говорил и Владимир Путин в среду в ежегодном послании Федеральному собранию. Россия по-прежнему входит в пятёрку стран с крупнейшим объёмом выбросов углекислого газа в атмосферу.

"Мы должны ответить на вызовы изменения климата, адаптировать к ним сельское хозяйство, промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, всю инфраструктуру. Создать отрасль по утилизации углеродных выбросов, добиться снижения их объёмов, ввести жёсткий контроль и мониторинг", - заявил в частности президент РФ.

Китай, ещё одна страна с большим объёмом СО2, в ходе субботнего визита спецпосланника США по климату Джона Керри в Шанхай, признала, что отсутствие сотрудничества в борьбе с глобальным потеплением было бы "самоубийством".