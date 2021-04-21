В Арезе снова открылся сад тюльпанов

В сад тюльпанов в Арезе, расположенном на севере Италии, возвращаются посетители. В минувшем году цветочные поля пустовали из-за разразившейся пандемии коронавируса. Теперь итальянцы снова могут не только любоваться буйством красок, но и собирать тюльпаны для себя (при соблюдении санитарных правил). Одновременно в поле могут выйти не более 300 человек. За день сюда приходят около 1500.

Симона, Милан: "Ваше сердце раскрывается как цветок, когда вы видите эти поля. Нам нужно привнести немного красок и в наши дома".

Андреа, Милан: "Это прекрасная инициатива. Это помогает нам вспомнить об обычном течении времени. Мы так хотели немного цвета, чтобы почувствовать весну и начать возвращаться к нормальной жизни".

Цена входного билета - четыре евро. В нее входит стоимость двух тюльпанов. За каждый дополнительный цветок придется заплатить по одному евро. В общей сложности на полях в Арезе можно найти 450 разновидностей тюльпанов. Среди них попугайные тюльпаны, которые отличаются оригинальной окраской и формой цветков. У каждого своя неповторимая красота. Парк Арезе будет открыт до конца апреля.