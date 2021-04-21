Корейский суд не поддержал иск женщин против Японии

Районный суд в Сеуле отклонил иск нескольких женщин и членов их семей о возмещении Японией морального вреда за превращение их в сексуальных рабынь во время 2-й мировой войны. Суд сослался на иммунитет японского государства, то есть его неподсудность органам юстиции Южной Кореи. Это решение вызвало разочарование истцов.

Ли Ён Су, 90-летняя истица: «Это просто возмутительно. Но каким бы ни был результат, я дойду до Международного суда ООН. Я обязательно это сделаю. Это всё , что я хочу сказать».

По данным историков, в 1940-е гг. в Корее, которая была тогда колонией Японии, около 200 тыс женщин были силой отправлены в публичные дома для оказания сексуальных услуг японским военным. Япония считает, что вопрос компенсаций был окончательно разрешен в 1965 г. японо-корейским договором.