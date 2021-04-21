Ода сексуальности от "реггетон-феминисток"

Ода сексуальности и "новое определение феминизма". Натти Наташа и Бекки Джи выпустили сингл Ram Pam Pam. Это зажигательные ритмы, дерзкие по смыслу тексты - то, что отличает реггетон. Появившийся в 90-х музыкальный стиль - симбиоз регги и хип-хопа - долгое время находился под колпаком цензуры за гиперсексуализацию, а сегодня - невероятно популярен.

Натти и Бэкки уверены: феминизм - он "для каждого разный", но для каждой женщины важно "открыто и без стыда" говорить о своих желаниях.

Бекки Джи, американская певица:

"Дискуссии, которые возникли сейчас, сильно отличаются от тех, что были после релиза Criminal или Mayores, или когда вышел Sin Pijama. И я так горжусь этим! <...> __Я хочу быть той женщиной, которая вольна решать сама за себя. Я выбираю, куда и когда мне идти. И если я не хочу, то просто не иду".

Натти Наташа, доминиканская певица: "Мы самовыражаемся в полной свободе. Нам очень комфортно. Поверьте, если бы мы - Бекки или я - не чувствовали себя комфортно даже с одной буквой в тексте песни, мы бы её не пели".

Для исполнительниц это не первый опыт сотворчества. С Ram Pam Pam Натти Наташа и Бекки Джи надеются побить рекорд предыдущей песни - Sin Pijama, - клип на которую набрал 1,8 миллиарда просмотров на YouTube.