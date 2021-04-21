СВДП: прогресс в переговорах

Очередной раунд заседания Совместной комиссии по ядерной сделке с Ираном прошёл во вторник в Вене. Его участники обсуждали вопросы возвращения к полному соблюдению положений данного соглашения. В иранском МИДе отметили, что переговорный процесс, несмотря на все существующие трудности и проблемы, движется вперед. Cледующая встреча пройдет в начале будущей недели. недели.

"Мы уже приступили к процессу разработки, - сказал представитель Китая в ООН Ван Цюнь, - и впоследствии мы получим более чёткое представление о том, как будет выглядеть окончательный документ, окончательная формула с точки зрения ее структуры, с точки зрения ключевых элементов, которые необходимо рассмотреть. Так что, если мы не продвинемся на этом этапе разработки, то ясности не будет".

Глава российской делегации, представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал в своём Twitter, что ввиду прогресса, достигнутого на переговорах в Вене, участники заседания договорились о формировании третьей группы экспертов для обсуждения практических шагов, ведущих к полному восстановлению ядерной сделки с Ираном для отмены санкций США

Переговоры проходили на фоне пртестов, организованных перед Гранд-Отелем в Вене Национальным советом сопротивления Ирана, оппозиционной группой, объединяющей противников властей Тегерана за рубежом. Они выступали против диалога с "преступным", по их словам, режимом.

Иран начал сворачивать выполнение своих обязательств по ядерной сделке в ответ на односторонний выход из неё Соединённых Штатов при Дональде Трампе. Тегеран должен первым возобновить соблюдение СВДП в полном объёме - лишь на этом условии нынешний президент США Джо Байден готов вновь присоединиться к сделке.

Непрямые переговорымежду Ираном и США стартовали в Вене 6 апреля при посредничестве других сторон СВПД — России, Китая, Великобритании, Франции и Германии.