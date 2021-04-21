"Двойной мутант": индийский штамм беспокоит инфекционистов

"Двойной мутант" - так определяют инфекционисты новый штамм коронавируса B.1.617, выявленный в Индии. Впервые он был зафиксирован 5 октября прошлого года в городе Нагпур, в центре страны. Среди 15 изменений генома вируса, по сравнению с классическим "уханьским" вариантом, два вызывают особое опасение у специалистов. Они позволяют индийскому штамму оставаться невидимым для антител.

Как отмечают в докладе эксперты французского Агентства по общественному здравоохранению, распространение индийского штамма может поставить под сомнение уже обретённый в ряде стран коллективный иммунитет, поскольку выработанные на предыдущие варианты коронавируса антитела не распознают новый штамм. Все дело в "короне" - одноцепочечной молекуле РНК. В индийском штамме она изменена в двух местах, поэтому имеющиеся вакцины, как векторные, так и основанные на принципе РНК, могут оказаться неэффективными. На сегодня имеющихся у экспертов данных достаточно, чтобы подтвердить более высокую заразность индийского штамма; информации о вызываемых этим вариантом более тяжёлых формах болезни пока нет.

Доказательство тому - эпидемический взрыв в Индии. Вот уже несколько дней в стране отмечается более 200 тысяч заразившихся, только за минувшие сутки Министерство здравоохранения зафиксировало 295 041 случай. Индия сегодня занимает второе место в мире по общему числу инфицированных - 15 616 130 человек; жертвами Covid-19 за стуки стали 2 023 человек. Во-многом благодаря Индии, Юго-Восточная Азия стала самым заражённым регионом мира, по последним данным ВОЗ.

Наиболее пострадал от инфекции западный штат Махараштра. Сложная ситуация также сложилась в штатах Керала, Карнатака, Тамилнад и Андхра-Прадеш. Высокий рост числа заболевших демонстрирует и национальный столичный округ Дели (в состав которого входит Нью-Дели). Здесь за сутки заболели 28 395 человек, скончались 277. Общее число инфицированных за время пандемии в индийской столице достигло 905 541. И это при том, что Индия входит в число мировых лидеров по темпам вакцинации населения, отмечает Минздрав. Прививку за последние 24 часа сделали 2 990 197 человек.

На фоне роста числа заболевших власти на местах вводят жесткие ограничения. Так, в индийской столице с понедельника действует локдаун до утра следующего понедельника. Накануне премьер-министр Нарендра Моди в телеобращении к нации призвал правительства штатов вводить локдаун только в крайнем случае. Он заявил, что необходимо добиться того, чтобы экономическая деятельность была затронута противоковидными мерами "в наименьшей степени".

Сам Моди отменил визит в Португалию на 16-й саммит Европейский союз-Индия, который планировался на 8 мая. Глава индийского правительства будет участвовать в саммите по видеосвязи. ЕС является одним из крупнейших торговых партнеров Индии.

Правительство Японии, в совю очередт, решило отменить согласование визитов премьер-министра Ёсихидэ Суги в Индию и на Филиппины, которые планировалось осуществить в конце апреля - начале мая. Причиной изменения планов также стало ухудшение ситуации с коронавирусом в Индии и самой Японии.