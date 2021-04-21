ЕС сократит выбросы на 55% к 2030 году

Евросоюз на шаг ближе к своей цели стать климатически нейтральным к 2050 году. Европарламент согласовал закон о сокращении выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030-му по сравнению с показателями 1990 года.

Это заменяет предыдущий план блока по уменьшению объемов выбросов на 40%.

Паскаль Канфин, депутат Европарламента: "Этот климатический закон меняет правила игры. Теперь есть "до" и "после". Если сравнить ритм сокращения выбросов последнего десятилетия - с 2010 по 2020 годы - с ритмом, установленным этим законом, то в этом направлении с 2021 по 2030-й мы будем двигаться в 2,5 раза быстрее".

ЕС планирует достичь цели, главным образом, за счёт развития возобновляемых источников энергии, лесонасаждений, рационализации землепользования.

Ютте Гутеланд, депутат Европарламента: "Закон о климате принят очень вовремя. Он станет важным посланием для саммита ЕС-США на этой неделе. Я верю в то, что наличие этого закона может повлиять на другие страны. Он демонстрирует то, что мы работаем над улучшением ситуации".

Как ожидается, Джо Байден объявит о не менее амбициозных планах. В четверг начнётся созванный по инициативе президента США саммит по климату. Он призван активизировать усилия стран по удержанию глобального потепления на отметке в 1,5 градуса Цельсия.

Принять участие в виртуальной встрече приглашены 40 мировых лидеров, в том числе Владимир Путин.