Долгожданное открытие в Европе

Франция начнёт поэтапное снятие карантинных мер с 3 мая. Они были вновь ужесточены с начала апреля на фоне всплеска заражений коронавирусом. Закрыты школы и магазины - кроме продуктовых и продающих предметы первой необходимости. Без специального свидетельства нельзя перемещаться на расстояние более 10 км от дома, ограничены поездки между регионами, действует комендантский час. С конца октября закрыты кафе, рестораны, бары, музеи и театры.

На брифинге в среду представитель французскгого правительства Габриэль Атталь объявил:

_"Итак, планируется с 3 мая снять ограничения на межрегиональные поездки и требования иметь при себе специальные для этого разрешения. С середины мая откроются некоторые террасы, вновь откроются некоторые культурные учреждения. Так что многие культурно-развлекательные центры, которые были закрыты на протяжении долгих месяцев, начнут постепнно открываться с настоящего момента и до лета". _

В Дании ослабление ограничений уже идёт полным ходом. Этому способствует и успешная кампания по вакцинации. В среду открылись торговые центры, рестораны и кафе. Чтобы есть и пить в помещении, необходим сертификат вакцинации, но открытые террасы доступны для всех.

Дарси Миллар, владелец Darcy's Kaffee, говорит:

"Сегодня мы вновь сможем принимать посетителей как в помещении, так и на открытом воздухе. Мы начнём с открытых террас, где мы будем все подавать в настоящей, а не одноразовой посуде. И наши посетители наконец-то смогут полноценно наслаждаться проведённым здесь временем и сервисом".

Греция готовится к открытию границ - официально это запланировано на 14 мая . С июня откроются также отели страны. Ранее Афины объявили об отмене семидневного карантина для туристов из государств-членов Евросоюза, стран Шенгенской зоны а также из Великобритании, США, Объединенных Арабских Эмиратов, Сербии и Израиля.