Сын Идриса Деби получил верховную власть

37-летний Махамат Деби, сын погибшего многолетнего правителя Чада Идриса Деби, возложил на себя полномочия главы государства и верховного главнокомандующего вооруженными силами страны. Формально ему принадлежит вся полнота власти в Чаде. Национальное собрание и гражданское правительство — распущены. Функции правительства будет выполнять переходный военный совет (ПВС).

Вице-председатель ПВС Джимадум Тирайна: «Наша приверженность борьбе против терроризма, в которой сам маршал Чада пожертвовал собой, не ослабнет. Мы окажем действенную помощь дружественным странам в бескомпромиссной борьбе против терроризма и мракобесия. Силы обороны и безопасности не пытаются ни коим образом захватить власть. Мы хотели бы заверить общественность, что члены переходного военного совета передадут власть гражданскому правительству».

Боевики Фронта перемен и согласия в Чаде, в бою с которыми погиб Идрис Деби, заявили о том, что не признают легитимность переходного военного совета и продолжат наступление на столицу страны Нджамену. Оппозиционные партии также назвали события в стране военным переворотом. Они требуют восстановить действие конституции и отменить комендантский час.

Идрис Деби был бессменным правителем Чада с 1990 г. и ближайшим союзником Франции в регионе Сахеля. Его похороны, назначенные на пятницу, посетит французский президент Эммануэль Макрон.