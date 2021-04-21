Вручена нота об объявлении персонами нон грата 10 сотрудников посольства США

Заместителю посла США в России Барту Горману вручена нота об объявлении персонами нон грата 10 сотрудников американского посольства в Москве. Об их высылке было объявлено на прошлой неделе, сообщается в заявлении МИД РФ.

Указанным лицам предписано покинуть российскую территорию не позже 21 мая, уточнили в дипведомстве. Данная мера представляет собой "зеркальный ответ на враждебные действия американской стороны против сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных персонами нон грата".

На Смоленской площади также указали, что "в ближайшее время последуют дальнейшие шаги в рамках анонсированного в заявлении МИД России от 16 апреля комплекса ответных мер на последнюю волну незаконных антироссийских санкций США".

16 апреля глава МИД Сергей Лавров заявил, что РФ зеркально ответит на высылку из США десяти российских дипломатов. Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении санкций в отношении России. В частности, Соединенные Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года. США также высылают 10 дипломатов, работающих в посольстве России в Вашингтоне, среди которых, по мнению американской стороны, есть "представители российских разведывательных служб".

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс не признал напрямую, что посол США в России Джон Салливан уезжает в Вашингтон для консультаций по рекомендации Москвы и по причине обострения двусторонних отношений, пишут СМИ. Прайс признал право "российского правительства выступать с любыми советами". Салливан, по его словам, возвращается домой, чтобы провести консультации с администрацией, сделать перерыв и повидаться с семьей. Он выразил надежду, что после завершения консультаций посол вернётся в Россию.