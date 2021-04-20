В многоквартирном доме в Нижегородской области произошёл взрыв

Трагедия в Нижегородской области. В жилом трёхэтажном доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района произошёл взрыв бытового газа. Погиб ребёнок. Семь человек, включая троих детей, пострадали.

Сообщения о ЧП поступили в экстренные службы в ночь на вторник. Взрыв прогремел в одной из квартир на последнем этаже. Верхняя часть дома обрушилась, возник пожар. К настоящему моменту он потушен. 30 жильцов эвакуированы. Людей под завалами больше нет, заявили в МЧС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Приоритетная версия - несоблюдение мер безопасности при работе местной газовой службы. Двоих её сотрудников задержали. Как сообщили в СК, они выполняли работы по обслуживанию дома накануне взрыва - 19 апреля.

Власти региона обещают выплатить компенсации пострадавшим в размере от 10 до 100 тысяч рублей.